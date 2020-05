"Blood & Water", a nova produção sul-africana da Netflix, estreou no passado dia 20 de maio e tem conquistado os espectadores um pouco por todo o mundo, chegando a entrar para o ranking diário do serviço de streaming.

Para a Entertainment Weekly, a série é uma combinação entre "Elite" e "Gossip Girl" e os seus episódios estão repletos de "verdadeiras pérolas".

Com o enredo a decorrer no contexto da Escola Parkhurst, o prestigiado colégio para estudantes de classe alta e alunos com elevadas perspectivas académicas, "Blood & Water" segue Puleng Khumalo, "uma estudante de 16 anos que engendrou a sua transferência para aquela instituição para investigar o caso abandonado do rapto da sua irmã mais velha, que foi levada à nascença 17 anos antes".

"Uma adolescente da Cidade do Cabo cruza-se com uma estrela de natação de uma escola privada numa festa e tenta descobrir se ela é a sua irmã que foi raptada à nascença", descreve a Netflix na sinopse da série.

A primeira temporada de "Blood & Water" está disponível no serviço de streaming e conta com seis episódios.