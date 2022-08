"Fogo no Coração" estreou-se há uma semana na Netflix e em poucos dias conquistou o top diário do serviço de streaming - esta terça-feira, dia 30 de agosto, em Portugal, a série mexicana ocupa o primeiro lugar do ranking, tendo ultrapassado "Echoes" ou "Sandman".

A série criada por José Ignacio Valenzuela, autor de “Quem Matou Sara?”, acompanha a história de um grupo de bombeiros e centra-se em Poncho (Iván Amozurrutia), que trabalha como stripper na Cidade do México. "Decidido a resolver o homicídio do irmão, Poncho junta-se a um corpo de bombeiros para investigar mais a fundo e encontra amor, família... e um assassino em série", resume a Netflix.

No arranque da primeira temporada, o protagonista, um bombeiro novato, recorda como o homicídio recente do seu irmão o levou a juntar-se ao quartel onde trabalha.

Os 39 episódios da primeira temporada já podem ser vistos na Netflix.