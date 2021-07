Depois do sucesso da versão "Too Hot to Handle", a Netflix decidiu apostar numa edição brasileira do seu reality show mais picante. "Too Hot to Handle Brasil: Brincando com Fogo" estreia-se esta quarta-feira, dia 21 de julho, no serviço de streaming.

Segundo a Netflix, no reality show, "um grupo de homens e mulheres reúne-se num paraíso tropical para umas férias de sonho… mas há um pequeno senão: estas almas avessas ao compromisso e que adoram engates casuais terão de abdicar de qualquer malandrice mais picante para poderem ganhar um prémio de 100 000 dólares".

"Nada de beijos, carícias nem qualquer tipo de contacto físico. Com cada deslize, o valor do prémio diminui. Conseguirão estes solteiros e estas solteiras criar ligações mais profundas e significativas?", frisa o sevriço de streaming.

Veja o trailer de "Too Hot to Handle Brasil: Brincando com Fogo":