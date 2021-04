Na emissão de "Cá Por Casa" desta quarta-feira, dia 14 de abril, Herman recebeu Gisela João, Isabel Angelino, The Black Mamba e Carla Matadinho. No programa da RTP1, nos 'intervalos' da conversa com os convidados, o humorista apresentou um novo sketch com as personagens Felisberto e Felismina Desgraçado.

Além do humorista, a paródia conta com a participação de Maria Rueff, Manuel Marques, Gabriela Barros e Joana Pais de Brito

"Madorna, a melhor vacina , já à venda numa feira perto de si", brincou Herman José nas redes sociais.

Veja aqui o vídeo completo.