Na emissão desta quarta-feira, dia 13 de outubro, de "Cá Por Casa", Manuel Marques vai vestir a pele do Almirante Gouveia e Melo. O sketch do programa de Herman José vai contar ainda com a participação de super-heróis.

No seu site, o humorista revela que a paródia será "um encontro de super-heróis com Flash Gordon, Cat Woman, Superman, Almirante Gouveia e Melo, Wonder Woman".

Nas redes sociais, Manuel Marques partilhou uma imagem das gravações e surpreendeu os seguidores.

Veja a foto: