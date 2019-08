Com estreia agendada para esta sexta-feira, 16 de agosto, na Netflix, a segunda temporada de "Caçador de Mentes" retoma o mergulho da psicologia criminal de finais dos anos 1970, inspirando-se mais uma vez em casos reais.

Nos novos capítulos, um dos motores da narrativa são os homicídios de 28 crianças afro-americanas de Atlanta entre 1978 e 1981, investigados pelos agentes do FBI Holden Ford (Jonathan Groff) e Bill Trench (Holt McCallany), juntamente com a psicóloga Wendy Carr (Anna Torv). O caso está em foco no novo trailer:

A segunda temporada da série do serviço de streaming irá ainda debruçar-se sobre os crimes de Charles Manson (Damon Herriman, que também encarna o homicida no novo filme de Quentin Tarantino’s "Era uma Vez em Hollywood") e David Berkowitz, mais conhecido como Filho de Sam.

Joe Penhall volta a ser o showrunner e David Fincher ("Seven - 7 Pecados Mortais", "Clube de Combate") um dos produtores executivos, além de dirigir de dois episódios. Andrew Dominik ("O Assassínio de Jesse James Pelo Cobarde Robert Ford") e Carl Franklin ("Um Demónio Vestido de Azul") estão entre os outros realizadores da temporada, que contará com nove capítulos.