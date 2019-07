Cameron Boyce, uma das estrelas das produções do Disney Channel, morreu no passado dia 6 de julho, aos 20 anos. As autoridades de Los Angeles confirmaram esta semana que o jovem ator morreu devido a uma síncope convulsa, ou ataque epilético, durante o sono.

Cameron Boyce ficou conhecido ao fazer parte da série “Jessie”. O ator protagonizou ainda o filme “Os Descendentes”, onde interpretou o papel de Carlos de Vil.

O TMZ avançou que Cameron Boyce sofria de epilepsia. De acordo com um comunicado da família citado pela ABC News, o ator estava a ser tratado devido à sua "condição médica".

Nos últimos anos, o jovem ator dedicou-se também ao trabalho de caridade, tendo sido distinguido com o prémio 'Espírito Pioneiro' na Thirst Gala do ano passado, após ter conseguido arrecadar 30 mil dólares (perto de 27 mil euros) para construir poços de água potável em Essuatíni.

Natural de Los Angeles, Cameron Boyce iniciou a sua carreira de ator aos 9 anos com o filme "Mirrors".