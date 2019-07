Cameron Boyce, uma das estrelas das produções do Disney Channel, morreu no passado sábado, dia 6 de julho, aos 20 anos. Segundo o TMZ, o jovem de 20 anos morreu enquanto dormia devido a uma forte convulsão.

O site avança ainda que Cameron Boyce sofria de epilepsia. De acordo com um comunicado da família citado pela ABC News, o ator estava a ser tratado devido à sua "condição médica".

Segundo as autoridades que prestaram assistência no local, a morte da estrela do Disney Channel foi classificada como "morte natural". "Por mais estranho que pareça - um jovem de 20 anos morrer de convulsão - o termo 'natural' refere-se a condições do corpo que resultam em morte", frisa o TMZ.

Nos últimos anos, o jovem ator dedicou-se também ao trabalho de caridade, tendo sido distinguido com o prémio 'Espírito Pioneiro' na Thirst Gala do ano passado, após ter conseguido arrecadar 30 mil dólares (perto de 27 mil euros) para construir poços de água potável em Essuatíni.

Natural de Los Angeles, Cameron Boyce iniciou a sua carreira de ator aos 9 anos com o filme "Mirrors".