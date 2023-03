Entre sexta-feira e domingo, dias 10, 11 e 12 de março, os Canais TVCine vão estar em sinal aberto.

A programação inclui blockbusters, filmes premiados, documentários inéditos, produção nacional e filmes para toda a família, com mais de 150 títulos em exibição nos canais TVCine Top, TVCine Edition, TVCine Emotion e TVCine Action. As propostas poderãos er vistas na televisão e no PC, tablet ou smartphone através das Apps TV dos operadores nacionais.

O grande destaque da iniciativa é "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", o grande favorito aos Óscares deste ano, que será exibido no TVCine Top às 19h15 de domingo, noite da cerimónia em que serão entregues as estatuetas douradas.

Com onze nomeações, em categorias como Melhor Filme, Melhor Realização, Melhor Atriz Principal, Melhor Atriz Secundária (dupla nomeação), Melhor Ator Secundário e Melhor Argumento Original, o filme da dupla Daniels conta a história de uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que é arrastada para uma aventura épica na qual só ela pode salvar o mundo. Mas para isso, terá de atravessar vários universos paralelos e explorar todas as vidas que não chegou a viver.

O Esquadrão Suicida

Outras novidades incluem a estreia em televisão de "O Esquadrão Suicida" (sexta-feira, às 21h30, no TVCine Top), com um elenco que inclui Margot Robbie, Idris Elba, John Cena e a portuguesa Daniela Melchior.

Estão ainda programados êxitos como "Uncharted", "Caça-Fantasmas: O Legado", "Casa Gucci", "Que Mal Fizemos Todos A Deus?" ou "Marry Me – Fica Comigo".

O cinema de autor também está presente, através de "Ilusões Perdidas", de Xavier Giannoli; "As Coisas que Dizemos, as Coisas que Fazemos", de Emmanuel Mouret; "As Irmãs Macaluso", de Emma Dante; "Às Coisas que nos Fazem Felizes", de Gabriele Muccino; ou "Piercing", de Nicolas Pesce, que passaram pelas salas nacionais nos últimos meses.

Ilusões Perdidas

A programação inclui ainda um Especial TVCine Edition com 12 filmes vencedores de Óscares, como "Drive My Car", "Moonlight", "O Silêncio dos Inocentes", "O Caso Spotlight", "Manchester by the Sea" ou o documentário "Banksy – Procura-se!".

Para os mais pequenos, há duas manhãs de animação com filmes como "Cantar! 2" (VP) e "Boss Baby: Negócios De Família" (VP).