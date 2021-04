Na próxima sexta-feira, dia 16 de abril, às 22h30, o canal Odisseia estreia "Príncipe Filipe de Edimburgo: A Criação de um Rei". Segundo o canal, o documentário centra-se na "história interna das tensões que foram desencadeadas quando a Rainha se apaixonou pelo príncipe Filipe".

Já às 23h30, vai para o ar "A Coroação". No documentário, Isabel II recorda o "dia da sua coroação, uma cerimónia que marcou o início do reinado mais longo da monarquia britânica".

O funeral do príncipe Filipe, que morreu na sexta-feira aos 99 anos, acontecerá no próximo sábado, 17 de abril, na capela de São Jorge, no castelo de Windsor, anunciou hoje o palácio de Buckingham.

O príncipe, que ia completar 100 anos em 10 de junho, tinha saído recentemente do hospital, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica devido a problemas cardíacos, e regressado a Windsor.

Conhecido pelo seu sentido de humor particular, Filipe de Mountbatten, nascido com o título de príncipe da Grécia e da Dinamarca, é o consorte mais antigo da história da monarquia britânica.

Em 2017, o duque de Edimburgo afastou-se das funções públicas.

Desde então, tornou-se cada vez mais raro ver o príncipe Filipe em público, exceto quando participou em grandes eventos familiares.