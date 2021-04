A "Ilha do Panda" é a principal aposta do canal para festejar a data. Apresentada como "a maior produção própria de sempre", a série estreia-se esta quinta-feira, dia 1 de abril, às 19h45, e conta com a participação especial do "Panda e os Caricas" - Pipa, Clarinha, Pedro e Matias.

"A ideia nasceu da vontade em fazermos algo diferente, em oferecer um conteúdo que pudesse criar magia e, ao mesmo tempo, ser educativo e divertido. Para além disso, como a ideia era lançar este formato na altura do aniversário do Canal Panda, quisemos juntar os dois universos: 'Panda e Os Caricas' e 'Amigos do Panda', para uma celebração em grande", explica Susana Gomes, diretora do Canal Panda, ao SAPO Mag.

Em cada episódio da série, o "Panda e os Caricas" terão uma "missão bem definida e um mapa que os irá conduzir pelas provas e aventuras a superar, numa espécie de peddy paper onde poderão exercitar as suas capacidades físicas e intelectuais e, sobretudo, divertirem-se muito", resume o canal.

Para Susana Gomes, "juntar os dois universos Panda parecia, aparentemente, um enorme desafio", mas "tudo encaixou de maneira perfeita no resultado final". "A produção correu bastante bem e temos a sorte de trabalhar com uma equipa muito sólida. Os nossos parceiros - SP Entertainment, entendem bem a sensibilidade, o detalhe e funcionamento do nosso canal e, nesse aspecto, esta foi uma preciosa ajuda para pôr tudo em prática", frisa.

"O maior desafio foi, sem dúvida, toda a logística e coordenação em tempos de pandemia. Mas acabámos por fazer acontecer em tempo recorde, com todas as medidas de segurança e com toda a equipa unida a trabalhar em torno da realização desta produção, tornando-a o mais perfeita possível", revela a diretora do canal, acrescentando que a série "terá 26 episódios de cerca de oito minutos cada".

"As gravações foram desafiantes mas conseguimos fazer tudo a tempo da estreia em dia de aniversário", acrescenta.

Mas a "Ilha do Panda" não é a única surpresa preparada pelo Canal Panda. A partir de 12 de abril, o famoso Topo Gigio, o ratinho doce e optimista, regressa ao pequeno ecrã. A personagem que, entre o final da década de 1970 e os anos 1980, mandava as crianças portuguesas para a cama ao som de José Cid, está de regresso à televisão infantil, numa nova produção.

"O rato de esponja com grandes orelhas e traços de timidez dengosa que atravessou fronteiras e contracenou com Sinatra, Michael Jackson, John Wayne ou Hugo Pratt, regressa a Portugal mais moderno e actual, protagonizando uma nova série de animação que o Canal Panda exibe de segunda a sexta-feira, às 7h30, 14h30 e 18h45, e aos sábados e domingos, às 10h00 e 19h00", avança a estação, em comunicado.

"Para além desta produção, muitas surpresas estão preparadas. Garantimos em exclusivo um remake do famoso 'Topo Gigio' , mais episódios dos destemidos 'Super Wings' e novas e divertidas séries de produção recente, que serão desvendadas ao longo do ano, para que os nossos miúdos e graúdos possam ir saboreando as nossas surpresas", adianta a diretora do Canal Panda.

Os 25 anos do Canal Panda são também uma oportunidade de olhar para o futuro. "O principal, diria que para todo o mercado televisivo em geral, é a adaptação à evolução digital. O consumo televisivo, tal como o conhecemos, está a mudar e, nesse sentido, tem que haver uma adaptação às novas necessidades do mercado", defende Susana Gomes.

"No entanto, estamos atentos e preparados para esse processo. Temos os conteúdos e ferramentas certas, os parceiros ideais do nosso lado e vontade constante de sermos desafiados e evoluirmos com isso. Estaremos com o nosso público, onde quer que eles estejam", remata.