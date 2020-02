O S+ posiciona-se como um canal de saúde com evidência científica para todos os que se ocupam e se interessam em saúde e bem-estar. O canal tem o mote "Saúde que se vê" e está disponível na posição 129 para clientes MEO ADSL e Fibra (com MEOBox).

O S+ aposta na partilha de conhecimento e experiências de referência no universo da saúde em Portugal, divulga novidades da investigação científica e avanços tecnológicos sobre novos serviços e produtos úteis à medicina e aos seus beneficiários.

O canal tem como programas-âncora "Saúde em Dia", magazine diário conduzido por Ana Luísa Silva e Pedro Vaz Marques; "Histórias Clínicas", com os médicos Patrícia Isidro Amaral (Ginecologia-Obstetrícia), Francisco Goiana da Silva (Saúde Pública), Daniela Cunha (Dermatologia), Sofia Braga (Oncologia) e Paulo Oom (Pediatria); "Sete Vidas", conduzido por Joana Amaral Dias; "Raio X", com, Margarida Pinto Correia; "Check Up", com Vera Lúcia Arreigoso; "Corpo Clínico", com Vasco Domingos; e "Ajudar Quem Ajuda", que reúne associações de doentes com Sandra Cardoso Oliveira; e "Pura Vida", com Irina Ribeiro. A última estreia é o programa "Casos Singulares", dedicado a doenças raras apresentado por Vanessa Pires.