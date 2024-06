Na semana de estreia do Now, que tem a posição nove da grelha nos operadores Meo (Altice Portugal), NOS e Vodafone, "este conseguiu alcançar um 'share' de 0,5% tendo ficado na 23.ª posição entre os canais mais vistos do 'pay TV'".

O Now, que arrancou em 17 de junho, é um canal de informação concorrente da SIC Notícias, CNN Portugal e RTP3.

"A nível de investimentos, a NOS, Vodafone e a Generali Tranquilidade foram as marcas que mais investiram durante a primeira semana de transmissões do Now", refere a Universal McCann, adiantando que "o top15 de marcas que mais investiram no canal" no período em análise "perfizeram um total de 84% dos investimentos publicitários em valores de tabela".

Na primeira semana de audiências "podemos verificar que junto dos canais de informação já existentes (CMTV, CNN Portugal e SIC Notícias), a CMTV foi a única a verificar uma diminuição, enquanto a CNN Portugal e a SIC Notícias verificaram um crescimento face à última semana".

Sobre a evolução semanal, "podemos verificar que segunda-feira, dia de estreia do novo canal, foi o dia em que este registou o 'share' mais elevado da semana (0,8%)", sendo que no resto da semana "o nível de 'share' manteve-se estável e nem mesmo a transmissão da audiência à mãe das gémeas na comissão de inquérito, na sexta-feira, fez aumentar o 'share'".

Isto ao contrário da SIC Notícias e CNN Portugal, "que registaram o melhor resultado da semana na sexta-feira, devido sobretudo à transmissão da audiência na comissão de inquérito", adianta UM.

Relativamente à audiência média ao longo do dia, "é possível verificar que a primeira semana de audiências do Now foi algo inconstante".

A aposta do canal em noticiários de 15 minutos à hora certa "faz com que os picos de audiência sejam precisamente nas alturas em que estes são transmitidos".

Desta forma, na primeira semana "o pico de audiência do canal foi às 14:00, no entanto destaque para os noticiários das 19:00 e das 22:00 que também registaram um crescimento das audiências", prossegue a UM, na sua análise.

Em termos de programas mais vistos, na primeira semana foi o "Now às 16 todos os sábados", com uma audiência média de 31 mil telespetadores e um 'share' de 1,0%. Em segundo lugar ficou o "Informação Privilegiada: Protagonistas", com uma audiência média de 25 mil telespetadores e um 'share' de 0,5%.

Já o programa "Record na Hora" completa o pódio dos programas mais vistos do canal, tendo atingido uma audiência média de 24 mil telespetadores e um 'share' de 0,6%.

Por género e grupo etário "é possível constatar que o Now, na primeira semana de emissões, apresenta um perfil mais masculino" e com uma maior adesão junto de um público mais velho (65+ anos).

"O novo canal verifica uma maior afinidade com o público masculino e junto de uma faixa etária mais velha (+45 anos), em especial nos +65 anos. O Now registou ainda, uma elevada afinidade junto de classes sociais mais baixas (D e E)", refere a UM.