A plataforma Flux TV estreia no dia 26 uma série, a pensar na época natalícia, intitulada “Cânticos do Futuro”, protagonizada por Miguel Moreira e Lena Edvardsen e realizada por Eduardo Breda, a partir do argumento de João Garcia Miguel.

De acordo com informação disponibilizada pela plataforma, esta série semanal retrata um casal de artistas com uma vida dupla de casados e de amantes, que procura escutar o que o futuro lhes traz, ouvindo os cânticos daqueles que já partiram das suas vidas. Esta série segue-se a "A vida é teatro, mamã" que marcou o arranque, em junho, desta plataforma portuguesa de streaming criada pela Companhia João Garcia Miguel - que disponibiliza espetáculos teatrais, bem como séries e filmes sobre o universo teatral -, cuja segunda temporada ficou disponível no dia 1 de dezembro. Além destas duas produções, a Flux TV conta ainda com 27 espetáculos de teatro completos, que serão introduzidos continuamente, todos acessíveis gratuitamente através do endereço www.fluxtv.pt.