"Carrossel" é o mais recente fenómeno entre os mais pequenos na Netflix. Em Portugal, a primeira temporada da série brasileira conquistou o primeiro lugar do ranking diário da área 'Crianças' do serviço de streaming e também tem ocupados as últimas posições do top 10 geral.

A primeira temporada da produção baseada na telenovela mexicana "Carrussel" conta com 10 episódios. Lucas Santos, Rosanne Mulholland e Ana Victória Zimmermann são os protagonistas.

"'Carrossel' descreve o dia a dia das crianças, abordando os conflitos atuais e reais, enfatizando valores como amizade, igualdade e respeito", resume a Netflix.

A série "Carrossel" estreou-se originalmente em 2012, no canal SBT.