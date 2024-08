“Este é um projeto que junta a RTP2 e a RTP Palco e que visa contribuir para um aumento do acesso de artistas emergentes e novas companhias de teatro a meios de produção fundamentais, promover o espaço da pesquisa nos processos de produção e criação teatral, bem como promover e incentivar a criação de novas dramaturgias e a ampliação de públicos”, pode ler-se num comunicado hoje divulgado sobre o concurso “Carta em Branco”.

As candidaturas estão abertas até 8 de setembro através do sítio da RTP na Internet e abrangem artistas entre os 18 e os 30 anos que devem apresentar trabalhos originais em formato de monólogo com uma duração entre os 45 e os 60 minutos.

O júri vai ser presidido pelo curador de artes performativas da RTP, Daniel Gorjão, e composto ainda pela subdiretora de música e artes de palco da RTP, Maria Dias Ferreira, e pela atriz e encenadora Maria João Vicente.

De acordo com o regulamento, o júri vai avaliar a “qualidade técnico-artística da equipa”, a “capacidade de inovação dramatúrgica do projeto” e a “consistência e pertinência da proposta artística”.

O apoio monetário atribuído destina-se às despesas de produção, estando a parte da produção audiovisual a cargo da RTP.