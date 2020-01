A segunda temporada de "Casa do Cais", "a série digital portuguesa mais controversa", estreia esta segunda-feira, dia dia 20 de janeiro, às 20h00, na RTP Play.

"Na segunda temporada continuamos a seguir as aventuras dos cinco amigos mais divertidos de Lisboa – Ema (Ana “Peperan” Correia), Jay (Francisco “Kiko is Hot” Soares), Lara (Soraia “Djubsu” Carrega), Alex (André Mariño) e Bia (Helena Amaral), com a promessa de que os novos episódios irão quebrar ainda mais preconceitos", explica o canal em comunicado.