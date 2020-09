Rita Blanco e Alexandra Lencastre foram duas das convidadas da emissão desta terça-feira, dia 29 de setembro, do programa "Casa Feliz", da SIC. As atrizes estiveram à conversa com João Baião e Diana Chaves.

A entrevista tem dado que falar nas redes sociais, especialmente devido a alguns comentários de Rita Blanco. "Então vocês agora estão na casa que era da outra?", perguntou a atriz. "A casa é da SIC, a inquilina é que mudou", respondeu João Baião. "Mas ela pagou as rendas todas?", brincou Rita Blanco.

"Tive muito gosto em estar aqui com vocês os dois, a última vez que cá estive não tive tanto gosto, sou franca, e agora tenho muito mais gosto", rematou a atriz.

Na conversa, Alexandra Lencastre e Rita Blanco confessaram que estiveram separadas durante algum tempo e que se reconciliaram recentemente. No reencontro no programa "Casa Feliz", as atrizes anunciaram ainda que vão contracenar na próxima novela portuguesa da SIC.

Veja aqui a entrevista completa.