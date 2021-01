A luta pela liderança nas manhãs da televisão portuguesa continua renhida. Depois de duas semanas de vitórias, "Dois às 10" foi derrotado por "Casa Feliz". Na passada sexta-feira, 15 de janeiro, o programa das manhãs da SIC foi conduzido por João Paulo Sousa e Cláudia Vieira, depois de Diana Chaves e João Baião terem testado positivo à COVID-19.

A nova dupla de "Casa Feliz" conquistou 19,8% de share e 3,8% de audiência média, sendo o programa mais visto na manhã de sexta-feira. Já "Dois às 10", com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, somou 19% de share e 3,7% de audiências média.

No mesmo horário, "Praça da Alegria", com Jorge Gabriel e Sónia Araújo, na RTP1, registou 2,5% de audiência e 13,4% de share.

Nas redes sociais, Daniel Oliveira elogiou a dupla João Paulo Sousa e Cláudia Vieira. "Ouvi uma vez Scolari contar aos jogadores da seleção nacional a história bíblica em que, resumidamente, às vezes, no nosso caminho, não vemos as nossas pegadas na areia porque somos levados por alguém. Dizia ele, cito de memória: 'eu não quero que vocês se sintam deuses, eu quero que cada um sinta que se o outro precisa, eu te ajudo, eu estou aqui, eu vou por ti, eu te carrego nos ombros e te levo comigo'. Lembrei-me disso esta manhã quando a Cláudia e o João Paulo assumiram os lugares da Diana e do João na 'Casa Feliz'", frisou.