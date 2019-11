Sónia, que participou na primeira temporada de "Casados À Primeira Vista", revelou que foi pressionada pela produção para voltar programa da SIC. À revista Maria, a participante conta que, depois de ter decidido sair, foi incentivada a voltar à experiência social.

No programa, Sónia terminou o seu casamento com João. Apesar de terem sido desafiados a voltar, os concorrentes decidiram pôr um ponto final no casamento.

À revista, a concorrente frisou ainda que não ficou surpreendida com o regresso de Liliana e de Pedro a "Casados à Primeira Vista".