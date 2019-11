Lurdes e Paulo, concorrentes da segunda edição de "Casados à Primeira Vista", ponderam processar o programa da SIC devido às imagens divulgadas do encontro secreto entre ambos. A notícia foi avança esta semana pela revista Telenovelas.

De acordo com a publicação, o casal ficou surpreendido pelas imagens mostradas no programa, garantindo que não sabiam quem estavam a ser gravados. A revista avança que a produção descobriu o encontro entre o casal e que avançou com a gravação sem autorização.

"Eles foram apanhados fora das gravações e não foram informados de que seriam filmados, violando assim o contrato", disse uma fonte à revista.