Pedro Pé-Curto e Liliana Oliveira, concorrentes da segunda edição do "Casados à Primeira Vista", voltaram este domingo, dia 1 de dezembro, ao programa da SIC. O casal tinha decidido desistir da "experiência social", mas reverteu a decisão.

Na emissão semanal, a concorrente explica que o marido se arrependeu de ter terminado a relação na cerimónia de compromisso. Já Pedro frisou que quer recomeçar e ultrapassar todos os obstáculos.

"Este afastamento fez-nos perceber que todos os casais precisam destes momentos de introspeção, e também de ser mais tolerantes um com o outro", frisou Pedro nos bastidores do programa, citado pelo Correio da Manhã-

"As pessoas desistem com muita facilidade à primeira dificuldade. Assumir que erramos é uma grande passo e mostra muito do nosso caráter", acrescentou a concorrente.