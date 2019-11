"Casados à Primeira Vista" tem conquistado os espectadores e é um dos programas mais comentados nas redes sociais. Liliana Oliveira, concorrente da experiência social da SIC, respondeu a algumas questões dos seguidores, revelando que é apenas amiga do seu companheiro, Pedro Pé-Curto.

"Para todas as pessoas que me perguntam se ainda continuo com o Pedro apenas posso dizer que muita coisa vai acontecer. Fiquem atentos", contou a concorrente na sua conta no Instagram.

"Acima de tudo somos amigos", acrescentou, explicando que está a viver um "período de muita aprendizagem e reflexão".