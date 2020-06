"Cassandre" é a nova aposta do canal AMC. A série policial, que conquistou os espectadores em França e Espanha, estreia esta segunda-feira, dia 1 de junho, às 22h10, em Portugal. O policial francês criado por Mathieu Masmondet e Bruno Lecigne é protagonizado por Gwendoline Hamon, no papel da inspetora Florence Cassandre.

Estreada em 2015, a série segue a vida de uma inspetora de Paris. "Ao longo de 16 episódios, ‘Cassandre’ acompanha a vida profissional de Florence Cassandre, inspetora da polícia de Paris, cujo carácter auspicioso, talento e métodos profissionais impressionam toda a equipa, abrindo-lhe rapidamente 'portas' para ocupar cargos mais altos", explica o canal em comunicado.

"A nível pessoal, a vida da inspetora é particularmente marcada pela influência do seu filho Jules, um jovem delinquente com graves problemas de comportamento que é transferido para um centro de menores em Annecy", acrescenta o AMC, explicando que a protagonista, para acompanhar o filho de perto, "terá que deixar a capital rumo a Annecy, onde encontrará novos colegas, novos métodos, casos fascinantes e onde terá de se esforçar para criar ligação com a sua nova equipa, o que não será nada fácil".