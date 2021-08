As gravações da primeira temporada de "É Urgente o Amor", da RTP1, chegam ao fim esta quinta-feira, dia 5 de agosto. Nas redes sociais, Catarina Furtado confessou que o formato foi "uma das aventuras televisivas que mais exigiram de mim física e emocionalmente".

"Hoje uma das pessoas que foi (tão justamente) surpreendida por mim e pela minha equipa de 'É urgente o Amor' disse-me :

'Eu não estou habituada, nem gosto, de ser o centro das atenções mas como é a Catarina, confio...'", revelou a apresentadora na sua conta no Instagram.

"Não imaginam como esse voto de confiança me enche de orgulho e aumenta o meu sentido de responsabilidade. Sem que isso belisque a minha liberdade de pensamento, as minhas convicções mais ou menos populares", frisou. "Tento viver dentro e fora do ecrã com o foco nos detalhes que nos moldam e que nos vão conectando", rematou a apresentadora da RTP1.

Veja a publicação: