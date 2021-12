"Causa Própria", uma das grandes apostas da RTP para 2022, estreia-se a 5 de janeiro. A série que conta com Margarida Vila-Nova e Nuno Lopes nos papéis principais poderá ser vista na RTP1 e RTP Play.

De acordo com a RTP1, "Causa Própria" traça um retrato de um Portugal recente, numa série de sete episódios produzida pela Arquipélago Filmes para a RTP: "Dos bastidores dos tribunais para o ecrã de televisão. 'Causa Própria' é uma narrativa original, situada numa cidade fictícia portuguesa, da equipa responsável da série Sul, Edgar Medina e de Rui Cardoso Martins".

Na série, Ana (Margarida Vila-Nova) é juíza numa pequena cidade, onde julga os mais diversos casos – dos mais dramáticos a divertidos. Um dia, um jovem aparece morto no jardim central e um grupo de estudantes é apontado como possível culpado. O processo complica-se quando, inesperadamente, a família de Ana é envolvida no processo. Ana terá então de tomar uma decisão: acreditar no amor filial ou na força da lei.

A par de Margarida Vila-Nova e Nuno Lopes nos papéis principais, destaca-se um elenco com nomes como Ivo Canelas, Maria Rueff, Catarina Wallenstein, Adriano Carvalho e António Fonseca, entre um leque de jovens talentos como Afonso Laginha e Sílvia Chiola. A realização está a cargo de João Nuno Pinto, realizador de “Mosquito”.

Veja o trailer: