Na emissão deste sábado, 16 de setembro, de "Terra Nossa", César Mourão viajou até Alfândega da Fé e foi surpreendido por Sandra, bombeira de profissão.

"Não estava à espera de apanhar uma mulher que me mostrasse as mamas no jardim da Alfândega", brincou o humorista. "Achei bem, nunca me tinha acontecido. Sempre que vi uma maminha a uma senhora, tinha um contexto. Consigo não aconteceu e eu fui de propósito comprar umas flores para lhe dar", acrescentou.

"Pela primeira vez num programa ‘Terra Nossa’, já fizemos 15 milhões de programas, o que acontece? Vi uma mama… que a Sandra e muito bem... mostrou-me uma maminha", gracejou.

Veja aqui o momento.

"César Mourão tão depressa não vai esquecer Alfândega da Fé! O apresentador conheceu Sandra, uma bombeira de profissão sem papas na língua e capaz de o deixar sem reação. Foi o que aconteceu no parque da vila. Um encontro que tão depressa não vai esquecer", sublinha a SIC.