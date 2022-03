O MEO, marca da Altice Portugal, lançou esta segunda-feira, dia 21 de março, na TV, a app MEO Zine, um espaço de conversas intimistas "que alia o melhor de dois mundos: a simulação da experiência de folhear uma revista na TV com a vantagem dos conteúdos em vídeo, adaptados à TV do MEO".

"Nesta nova área da TV, onde o virar das páginas acontece com um simples clique no comando MEO, serão mostrados bastidores mediáticos, entrevistas exclusivas com os rostos da atualidade e pessoas inspiradoras. Os clientes MEO podem também ganhar prémios, participando nos diferentes passatempos disponíveis nos conteúdos da app", destaca o MEO.

No MEO Zine são apresentados vários conteúdos "definidos e produzidos pelo MEO", com os diferentes temas a encontram-se "distribuídos por categorias específicas, como se de uma revista se tratasse".

Nesta primeira edição, os clientes do MEO têm acesso exclusivo a uma entrevista com o apresentador Jorge Gabriel; a um passeio com Marília Pereira, a enfermeira e blogger que dá rosto ao MEO Bebé; a cenas de bastidores e ao testemunho de Sérgio Graciano, realizador do filme Salgueiro "Maia – O Implicado", que conta com o apoio do MEO; e a um dia intenso de treinos com João Netto, o ultramaratonista em contagem decrescente para subir o Monte Everest.

Sob o mote "MEO Zine, o teu novo magazine na TV do MEO", o novo serviço do MEO encontra-se disponível gratuitamente na posição 79 da TV ou através do botão azul do comando. "A partir de um conceito totalmente desenhado de raiz pelo MEO, o MEO Zine materializa um compromisso renovado com a diversidade, a qualidade e a inovação, reforçando a aposta nos melhores conteúdos para os clientes MEO", remata o comunicado.