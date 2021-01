"Clarice", spin-off'do clássico "O Silêncio dos Inocentes" (1991) estreia-se na televisão norte-americana a 11 de fevereiro - para já, não informações sobre a estreia em Portugal. Esta semana, o canal CBS revelou o primeiro trailer da série nas redes sociais.

No vídeo de dois minutos, a agente do FBI Clarice Starling (Rebecca Beeds) enfrenta fantasmas do passado e vários novos desafios sombrios, enquanto tenta encontrar a sua identidade. "Clarice" vai contar ainda com Devyn Tyler, no papel da agente Ardelia Mapp, e com Marnee Carpenter, sobrevivente de um sequestro.

A nova série irá decorrer em 1993, um ano depois do eventos do filme de Jonathan Demme protagonizado por Anthony Hopkins e Jodie Foster, e promete retratar uma fase da vida da protagonista nunca revelada anteriormente.

Veja o vídeo:

"O Silêncio dos Inocentes" acompanhava Clarice Starling, uma jovem agente do FBI que é destacada para encontrar uma mulher raptada e salvá-la de um psicopata homicida que anda a criar o pânico. Para perceber a mente do criminoso, Clarice procurou outro género de assassino, o brilhante mas demente Hannibal Lecter, que poderia fornecer pistas para acabar com as mortes. Mas Hannibal, um psiquiatra condenado por ser um canibal assassino, só concordou ajudar Clarice se esta lhe abrisse a sua vida e os seus pormenores íntimos.