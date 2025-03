A CBS anunciou que as séries “FBI: Most Wanted” e “FBI: International” não serão renovadas após a conclusão das suas atuais temporadas, a sexta e a quarta, respetivamente. A decisão marca o fim de duas das três séries do universo “FBI”, criado por Dick Wolf.

Já série principal, "FBI", que se estreou em 2018, vai continuar no ar, tendo já sido renovada até à sua nona temporada, até à temporada de 2026/2027.

Estreado em 2020, "FBI: Most Wanted" foi o primeiro spin-off de "FBI". Já "FBI: International" chegou em 2021 e contou com Luke Kleintank, Heida Reed, Carter Redwood, Vinessa Vidotto e Christiane Paul no elenco principal.