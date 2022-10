O espanhol Claudio Biern Boyd, o criador de "Dartacão e os Três Moscãoteiros" e "A Volta ao Mundo de Willy Fog", morreu no passado domingo, dia 16 de outubro, aos 82 anos. No ano passado, a propósito da estreia do filme “Dartacão e os Três Moscãoteiros - O Filme”, o produtor esteve à conversa com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

