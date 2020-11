Depois de se ter estreado com apresentador de "Big Brother", Cláudio Ramos vai voltar a conduzir o reality show da TVI em 2021. Na nova edição do programa, o apresentador terá a seu lado Teresa Guilherme, que atualmente conduz "Big Brother - A Revolução".

Apesar de ser fã de reality shows, Cláudio Ramos não gostava de apresentar "Love On Top". "Só não gostava de fazer o 'Love On Top' porque acho que é um programa que não me acrescentaria nada", revelou o apresentador da TVI em entrevista à RFM.

"Gostava de fazer 'A Ilha da Tentação' (...) gostava de ter um programa de conversas, de estar à conversa com pessoas e não necessariamente pessoas conhecidas", contou o apresentador da TVI, acrescentando que gostava de fazer um programa de day time e, no futuro, ter um late night.