Para das as 'boas-vindas' à CNN Portugal, a CMTV decidiu enviar mapas do território nacional a várias pessoas da equipa da estação de informação da Media Capital.

"Bem-vinda, CNN. Assim que puder, venha fazer-nos uma visita. Enviamos um mapa de Portugal para que seja mais fácil localizar-nos. Sabemos como é difícil para quem vem de fora adaptar-se ao terreno", escreveu a CMTV na carta enviada a vários responsáveis da CNN Portugal.

Nas redes sociais, Nuno Santos, diretor da CNN Portugal, e Mário Ferreira, presidente do conselho de administração da Media Capital, partilharam a carta. "Temos o maior respeito por todos os nossos concorrentes, por aqueles aqueles que se julgam nossos concorrentes, e nos dão tal importância. Não contávamos, mas é reconfortante. Quanto ao essencial, Portugal nunca foi pequeno. É uma destas raras nações antigas que sabe receber, aprender e crescer", escreveu.

"Recebi agora mesmo aqui na Media Capital um mapa de Portugal com este postal, tenho que admitir que teve a sua piada e demonstra o quanto a concorrência está a valorizar a chegada do nosso canal", frisou Mário Ferreira na sua conta no Facebook.

A CMTV lançou ainda campanha publicitária em vários meios. No novo spot promocional, o canal frisa que é ", 100 por cento português, 100 por cento da nossa gente": Há coisas que os Estados Unidos exportam para o resto do mundo. São feitas da mesma maneira e com o mesmo sabor. E há coisas que são portuguesas de raiz, criadas por gente daqui, com o nosso gosto e por isso fazem tanto sucesso".