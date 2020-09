A emissão do "Você na TV" desta segunda-feira foi especial. Cristina Ferreira juntou-se ontem a Manuel Luís Goucha para fechar o programa "na dupla que toda a gente conheceu".

A última emissão do programa da TVI apresentada pela dupla liderou audiências e foi um dos temas mais comentados no Twitter, em Portugal, durante a manhã. Segundo o canal, o talk show registou 34,1% share.

"Uma promessa que fechou um ciclo e que foi acompanhada com entusiasmo pelos espectadores portugueses: a emissão do Você na TV registou 34,1% share, posicionando a TVI a 15,7 pontos percentuais da sua concorrente mais direta, com quase o dobro de audiência média", avança a TVI em comunicado.

Leia algumas das reações: