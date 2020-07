Depois de terem estado frente a frente no "Extra" do "Big Brother", 'A Pipoca Mais Doce' (Ana Garcia Martins) e Sónia Jesus encontraram-se novamente. Esta terça-feira, dia 7 de julho, a antiga concorrente do reality show e a comentadora estiveram no "Você na TV", da TVI.

O "duelo" entre a comentadora e Sónia garantiu ao programa apresentado por Manuel Luís Goucha o melhor resultado do ano - esta terça-feira, "Você na TV" registou 20,6% de share, ficando próximo de "O Programa da Cristina", que conquistou 23,3% de share.

Durante a conversa entre Sónia e 'A Pipoca Mais Doce', o programa da TVI ficou à frente do talk show de Cristina Ferreira. No total, "Você na TV" conseguiu segurar a liderança durante uma hora e 13 minutos - o minuto com maior audiência foi às 12h13, com 630 mil espectadores.

Já no Twitter, em Portugal, a conversa no programa de Manuel Luís Goucha tornou-se rapidamente no tema mais comentado. 'Sónia' e 'Pipoca' ocuparam durante a manhã os dois primeiros lugares do ranking da rede social.