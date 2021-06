"Love, Victor" está de volta ao Star no Disney+ para a segunda temporada. Os episódios estreiam semanalmente, às sextas-feiras, no serviço de streaming.

O primeiro episódio ("A Bolha Perfeita de Verão") do drama adolescente chegou esta sexta-feira, dia 18 de junho, à plataforma e acompanha o regresso às aulas do protagonista (Michael Cimino). "Com o fim das férias de verão com Benji, Victor receia rever os colegas na escola", resume o Disney+.

A segunda época do spin-off do filme "Com Amor, Simon" (2018) acompanha a saída do armário de Victor (Michael Cimino), aluno da Secundária Creekwood High. "No entanto, estar fora da sua zona de conforto traz novos desafios, pois Victor enfrenta a família, que está em processo de aceitação da sua revelação, a ex-namorada Mia (Rachel Naomi Hilson), de coração partido, e as dificuldades em ser uma estrela do desporto e abertamente gay - tudo isto enquanto passa pela emoção de estar num novo relacionamento com Benji (George Sear)", adianta o Disney+.