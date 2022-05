A primeira temporada de "Taskmaster", da RTP1, conquistou os espectadores. Este sábado, dia 21 de maio, o canal recordou os melhores momentos do programa conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Markl.

No best of de "Taskmaster", a produção recordou alguns dos desafios em que Inês Aires Pereira, Jessica Athayde, Gilmário Vemba, Toy e os convidados deram o seu melhor.

A prova da melancia e o desafio de criar uma fonte original foram dois dos mais populares da temporada.

Veja aqui o best of.