"Como é que algo tão natural, que gera vida, pode causar repúdio ou nojo? 'O Meu Sangue' é a nova série digital da RTP Play, da autoria de Tota Alves e Victor Ferreira, que pretende desmistificar a menstruação", avança a RTP em comunicado.

A série estreia esta quarta-feira, dia 4 de março, na RTP Play. Os três episódios estreiam até sexta-feira, sempre às 12h00, na plataforma da RTP.

"Na série, de três episódios, vamos ver as mulheres serem elas próprias. Senhoras que não sabiam o que era, meninas já muito informadas, homens com útero, meninos confusos… Mostramos que a menstruação é, afinal, algo natural e que não devia ser visto como um tema tabu", conta o canal.

"Em 'O Meu Sangue' damos voz a raparigas e mulheres de várias gerações e origens, ouvindo homens e transsexuais, para abordarmos as várias fases do ciclo menstrual, as dores, os mitos e as diferentes experiências de cada uma. Os relatos de várias pessoas que falam do tema com naturalidade, outras com conhecimento científico, vergonha e algum preconceito, num momento em que ainda existe secretismo sobre o tema e repugnância associada ao sangue menstrual", acrescenta a RTP1.