Yasmin Alicia, familiar de Cláudia Nayara, voltou a subir a palco do "The Voice Kids". Na "Prova Cega", a concorrente de 14 anos cantou "Writing’s On The Wall", tema de Sam Smith, e conquistou Fernando Daniel, Aurea, Bárbara Tinoco e Carlão.

Nos bastidores, a cantora Cláudia Nayara acompanhou a atuação da familiar e não escondeu a emoção, atirando-se para o chão.

No final da "Prova Cega", Fernando Daniel foi bloqueado e a jovem acabou por escolher a equipa da mentora Aurea.

Veja aqui a atuação.