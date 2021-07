Joana Barroso foi uma das concorrentes de "O Amor Acontece", reality show da TVI. Em conversa com Mafalda Castro na emissão diária dedicada ao programa, a participante frisou que sente que foi "mal interpretada" pelos espectadores.

"Senti que fui mal interpretada por falta de algumas imagens. Porque se as imagens tivessem passado todas, eu não seria tão mal interpretada, principalmente na questão dos filhos, que é uma coisa que eu quero esclarecer... ou pelo menos gostaria", frisou Joana Barroso.

"Não passaram as imagens todas e eu convidava a produção, a TVI, a passar as imagens", frisou.

Veja aqui o vídeo.

Segundo o canal, o novo reality show da vai por à prova casais que não se conhecem, "num formato televisivo em que um conjunto de candidatos, de todas as idades, procura o verdadeiro amor". "Cada casal, formado de acordo com critérios de compatibilidade, entra na experiência de forma invulgar: duas pessoas, que não se conhecem, vão viver juntas numa casa de sonho", resume a TVI.

"O primeiro encontro de cada casal deve durar no mínimo 24 horas e no máximo quatro dias, e o espectador vai poder acompanhar todos os passos da vida do recém casal, que pode ou não resultar. Ao final de cada dia, os participantes vão decidir se querem continuar a viver a experiência ou seguir caminhos separados, havendo espaço para um novo casal", adianta a estação.

No programa, os dois primeiros dias de cada casal "são puramente dedicados ao romance".

"Se superarem dois dias juntos, ao terceiro dia recebem o melhor amigo ou amiga de cada um, para que sejam apresentados. Mas a maior prova de fogo chega ao quarto dia, quando o casal recebe um familiar para uma refeição de apresentação. Depois destas provas na nova relação, chega a altura de os quatro casais contarem como foi a experiência e de revelarem se continuam ou não a relação, numa cerimónia emocionante e de nervos", explica a TVI em comunicado.