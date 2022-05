Letícia Silva foi uma das protagonistas da emissão deste domingo, dia 22 de maio, do "The Voice Kids". No programa de talentos da RTP1, a jovem de 14 anos interpretou o tema "I Dreamed A Dream", do musical "Les Misérables".

A concorrente conquistou os mentores com a sua "Prova Cega", escolhendo a equipa de Bárbara Tinoco.

No final da atuação, a jovem dedicou o tema a uma amiga. "Queria dedicar esta canção a uma amiga minha e da minha família, que está no hospital a lutar pela vida... e também a todas as vítimas de violência, tanto mulheres, como homens e crianças", frisou Letícia Silva.

"Esta prova cega fica na história do 'The Voice Kids' pelos melhores motivos", frisou Catarina Furtado.

Veja aqui o vídeo.