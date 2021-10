João Paulo Ferreira, músico que participou na edição de 2017 do Festival da Canção e finalista do "Got Talent Portugal", é um dos protagonistas da versão espanhola do programa de talentos "Got Talent".

No "Got Talent España", o artista português conquistou os jurados e tem sido elogiado pelos espectadores. "Nada é o que parece: ninguém estava preparado para ouvir o João Paulo cantar", frisa a produção do programa.

"Os jurados ficaram chocado e gostaram da atuação", acrescenta a equipa do "Got Talent España". "Fiquei chocada", frisou a jurada Edurne.

Veja a atuação: