A produção do "Big Brother" penalizou os concorrentes da "casa mais vigiada do país" por não respeitarem uma das principais regras do jogo: a utilização do microfone durante todo o dia.

"Já passaram muitas semanas e os vossos comportamentos não tendem a melhorar. Em várias situações fui benevolente, mas a minha paciência tem um limites", começou por sublinha a 'voz' do reality show da TVI, recordando os momentos em que os concorrentes não usaram os microfones.

"Todos os dias vos chamo à atenção por não cumprirem uma das regras mais importantes do 'Big Brother': o uso obrigatório de microfone. É uma falta de respeito também para quem vos acompanha em casa 24 horas por dia. Como sistematicamente optam por infringir esta regra não me deixam outra opção que castigá-los a todos sem exceção", acrescentou o 'Big Brother', relevando que "esta semana os duches dentro da casa estão interditos" e o orçamento reduzido em 50%.