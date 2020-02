Ao fim de semana, a SIC aposta no programa "A Máscara" , onde os jurados têm de descobrir as personalidades que se escondem por trás dos fatos.

À Nit, uma fonte ligada ao programa revelou que os concorrentes fazem playback no programa e que os temas são gravados em estúdio. "As vozes são dos próprios participantes mas, uma vez que têm as máscaras colocadas, seria impossível cantarem ao vivo", contou.

Windoh, Sara Carreira, Jel, Diana Ferreira, Mariana Pacheco,Francisco Menezes, Rogério Samora, Maria João Abreu e João Paulo Rodrigues foram alguns dos concorrentes já desvendados na primeira temporada do programa da SIC.