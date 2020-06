Pedro Soá, que foi expulso na passada semana devido a comportamentos violentos, disse em entrevista que passou fome dentro da "casa" do "Big Brother", da TVI. Na gala deste domingo, fia 31 de maio, Cláudio Ramos abordou a polémica.

Em conversa com Edmar, concorrente que foi eliminado pelos portugueses, o apresentador quis saber se faltou comida na "casa mais vigiada do país". "Que história é esta de passarem fome na casa, porque ainda no dia a seguir a Noélia disse que tinham o frigorífico cheio de frango?", perguntou Cláudio Ramos.

"Na semana em que eu estive ali eu não passei fome. Tínhamos sempre comida, toda a gente fazia comida. Eu nunca passei fome, graças a Deus", respondeu Edmar.

Na gala, Cláudio Ramos defendeu ainda que acha que "alguns podem é não ter vontade de comer o que está na cozinha".

Veja aqui a conversa.