"Dark" é descrita com uma das séries mais complexas e intrincadas do serviço da Netflix. Com a chegada da terceira e última temporada, para ajudar os fãs, o serviço de streaming criou uma página especial com um resumo de todos os episódios.

Para recordar ao detalhe e sem spoilers todos os principais acontecimentos, basta entrar no site (aqui) e viajar pelas linhas temporais ou pelas histórias das personagens.

Em "Dark", ao longo dos episódios, os espectadores são empurrados para uma narrativa que decorre em várias linhas temporais, que convergem em diversos momentos e onde são reveladas várias versões diferentes das personagens.

Veja o teaser da terceira temporada:

No início das gravações da segunda temporada, o SAPO Mag visitou os bastidores e conversou com o elenco - veja aqui a reportagem.