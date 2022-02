Rodrigo Lourenço, da equipa de António Zambujo, foi o grande vencedor da nona edição do "The Voice Portugal". Na final do programa de talentos da RTP1, que foi para o ar este domingo, dia 6 de fevereiro, João Leote (equipa de Marisa Liz) conquistou o segundo lugar.

O vencedor recebeu um contrato com a Universal Music Portugal, um carro e um curso de Jazz e Música Moderna na Universidade Lusíada.

Daniel Fernandes, da equipa de Diogo Piçarra, conquistou o terceiro lugar na final do "The Voice Portugal".

Na final, Mariana Rocha (equipa de Aurea) e Edmundo Inácio (equipa de Diogo Piçarra) foram os finalistas que conquistaram menos votos do público.

Nenny, Fernando Daniel com Piruka, Paulo de Carvalho, Anselmo Ralph, Rira Rocha, Gisela João e Vitorino foram os convidados especiais da gala apresentada por Catarina Furtado.

Diogo Piçarra disputou a final do programa de talentos com Daniel Fernandes e Edmundo Inácio. Já Aurea contou com Mariana Rocha na última fase do "The Voice Portugal".

João Leote, da equipa de Marisa Liz, e Rodrigo Lourenço, da equipa de António Zambujo, também chegaram à final da nona edição.

FINALISTAS DO "THE VOICE PORTUGAL":

Equipa Diogo Piçarra

Daniel Fernandes

Edmundo Inácio



Equipa Aurea

Mariana Rocha

Equipa Marisa Liz

João Leote



Equipa António Zambujo

Rodrigo Lourenço