Manuel Luís Goucha esteve à conversa com Hélder Reis, da RTP1, no programa "Conta-me", da TVI. A entrevista foi para o ar no no passado sábado, dia 1 de maio, depois do "Jornal da Uma".

O programa foi o mais visto do horário, sendo acompanhado por cerca de 618 mil espectadores ( 20,9% de share). Na SIC, "E-Especial", registou 14,1% de share (414 300 espectadores).

Na conversa, o apresentador da TVI recordou que Hélder Reis, um dos seus melhores amigos, perdeu a sua mãe há um ano. "Eu desiludi-te. Desculpaste-me?", perguntou. "Fizeste-me muita falta porque tu sempre assumiste um papel muito paternal na minha vida. Estiveste presente em todos os grandes momentos. E no momento em que a minha mãe morre, a pessoa que era a figura paternal da minha vida não esteve. Fizeste-me falta", respondeu Hélder Reis.

Veja aqui a entrevista.