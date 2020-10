Depois de ter sido substituído por João Montez no programa "Querido, Mudei a Casa", Gustavo Santos vai estar à conversa com Manuel Luís Goucha. A entrevista vai para o ar no próximo sábado, dia 17 de outubro, ao início da tarde, na TVI.

No programa "Conta-me", o apresentador promete fazer todas as perguntas ao convidado. "'Porque deixou de querer "mudar o Mundo", porque fechou as suas redes sociais, porque se mudou com a família para o Alentejo, como reagiu à mudança de apresentador do "Querido...?'... Perguntas que não ficam sem resposta", revelou Manuel Luís Goucha na sua conta no Instagram.

"Acabei de gravar mais uma daquelas conversas imperdíveis. Com Gustavo Santos no seu chão alentejano", acrescentou o apresentador da TVI nas redes sociais.