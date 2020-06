Oprah Winfrey esteve à conversa com várias personalidades, como a realizadora Ava DuVernay, a advogada e ativista Stacey Abrams, a presidente da Câmara de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, o ator David Oyelowo e a jornalista Nikole Hannah-Jones, entre outros, para discutir a situação atual nos EUA e no resto do mundo.

As entrevistas chegam agora ao pequeno ecrã e à televisão portuguesa. "Conversas com Oprah Winfrey" poderá ser visto esta quinta-feira, dia 18 de junho, a partir das 21h00 no canal Discovery - poderá rever ainda o programa no sábado, dia 20, às 20h00, no TLC.

No programa de duas horas, a "apresentadora reúne-se com um grupo de líderes, ativistas, artistas e representantes da comunidade afro-americana para abordar o problema do racismo sistémico, da injustiça social e da situação atual no seu país".

"Tive conversas privadas com amigos e líderes de opinião sobre o que está por vir e para onde vamos", acrescentando que "pensei que seria de interesse e um cumprimento de serviço público partilhar estas ideias, preocupações e comentários a nível global", frisou Oprah Winfrey.